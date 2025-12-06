Mama u problemu: Sinu šalju njene snimke za odrasle

- Sve što pojedem ode mi u grudi, noge mi ostaju mršave. Ne mogu da pronađem brushalter, grudi su mi sedmice, rekla je za Hype TV.

Nekadašnja striptizeta Vesna Počuča Šana nedavno je šokirala javnost priznanjem da njenom sinu šalju njene intimne snimke sa platforme za odrasle, a sada je otkrila da ima problem da nađe brushalter zbog velikih grudi.

"Sin je obrisao moj intimni snimak"

Vesna je nedavno priznala da je odlučila da prodaje intimni sadržaj na sajtu za odrasle. Njenom sinu su stizali njeni intimni snimci.

- Nisam saznala ko je mom sinu poslao moj intimni snimak. On i kada je vidio da mu je tako nešto stiglo, obrisao je i blokirao. Samo mi je rekao da mu je neko to poslao, ja nisam htjela niti da istjerujem pravdu. Neke stvari treba ignorisati. Poslije dvije-tri nedjelje ja nastavila da radim i on me pita: "Koliko smo zaradili ovaj mjesec? - rekla je Vesna Počuča Šana.





"Mama se hvalila mojim fotografijama"

Šana je jednom prilikom govorila o rodteljima, koji se, kako je istakla nikada nisu stidjeli njene profesije.

- Potičem iz radničke porodice i uvijek je trebalo para. Kada sam odlučila da ću se slikati gola, rekla sam mami, koja me je odmah podržala: "Idi, radi to što želiš, samo se vrati kući živa i zdrava." To mi je mama rekla, dok je ocu bilo neprijatno da pričamo o tome. Međutim, nije se bunio i nije ga zanimalo šta kaže komšiluk. Mama se čak hvalila koleginicama na poslu kada bi u novinama izašla moja fotografija - kazala je ranije.



