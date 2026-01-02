Razvodi koji su obilježili 2025. godinu

Iako svaku godinu obilježe i lijepa dešavanja, ona manje prijatna često ostave jači utisak – naročito kada je riječ o životima slavnih. Godina za nama, čini se, ostat će upamćena po brojnim raskidima i razvodima koji su iznenadili javnost, pa čak i one parove koji su godinama slovili za najskladnije.
Dok su neki parovi sve do posljednjeg trenutka djelovali zaljubljeno i stabilno, drugi su, izgleda, već tada pripremali oproštajne poruke. Kod pojedinih se kraj mogao naslutiti, ali kod nekih – ne.
Evo koji razvodi su obilježili 2025. godinu:
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger
Jedna od aktuelnijih tema u svijetu slavnih svakako je bio razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera. Ljubav krunisana romantičnim vjenčanjem u Veneciji završila je burno. Vijest o njihovom razvodu odjeknula je veoma brzo, a dodatnu pažnju izazvale su glasine o prevari i Bastijanovo pojavljivanje u javnosti s novom partnericom. Ana se, s druge strane, povukla u privatnost i posvetila sebi. Par ima trojicu sinova, Luku, Leona i Tea, a godinama su važili za primjer skladne porodice.
Kejti Peri i Orlando Blum
Skoro deset godina ljubavi završilo je bez velike drame, a oboje su brzo nastavili dalje. Kraj možda ne bi privukao toliku pažnju da Kejti Peri ubrzo nakon toga nije započela vezu s bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom, što je izazvalo brojne reakcije javnosti.
Monika Beluči i Tim Barton
Filmska diva Monika Beluči ponovo je slobodna. Njena veza s rediteljem Timom Bartonom od samog početka izazivala je podijeljene reakcije. Raskid je uslijedio nekoliko dana prije Monikinog 61. rođendana, a uprkos svemu, par je ostao u prijateljskim odnosima.
Nikol Kidman i Kit Urban
Nakon 19 godina braka, jedan od najskladnijih holivudskih parova odlučio je staviti tačku na svoj odnos. Kao razlog su navedene nepomirljive razlike i pretrpani poslovni rasporedi, dok su nagađanja o Urbanovoj navodnoj novoj vezi dodatno uzburkala medije. Nikol je promijenila imidž i s osmijehom pokazala da ostavlja tešku godinu iza sebe.
Džesika Alba i Keš Voren
Kraj ljubavi nakon 17 godina braka i troje djece iznenadio je gotovo sve. Razlozi razvoda nikada nisu javno otkriveni, ali su oboje brzo krenuli dalje. Džesika Alba viđena je u društvu glumca Denija Ramireza, koji je 11 godina mlađi od nje, dok je Keš Voren privukao pažnju javnosti zbog veze s 20 godina mlađom djevojkom, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.
Bez obzira na glamur, crvene tepihe i savršene fotografije, ni slavni nisu imuni na izazove – iza reflektora, svi se ipak suočavaju s istim emotivnim lomovima.