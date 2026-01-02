Razvodi koji su obilježili 2025. godinu

Iako svaku godinu obilježe i lijepa dešavanja, ona manje prijatna često ostave jači utisak – naročito kada je riječ o životima slavnih. Godina za nama, čini se, ostat će upamćena po brojnim raskidima i razvodima koji su iznenadili javnost, pa čak i one parove koji su godinama slovili za najskladnije.

Dok su neki parovi sve do posljednjeg trenutka djelovali zaljubljeno i stabilno, drugi su, izgleda, već tada pripremali oproštajne poruke. Kod pojedinih se kraj mogao naslutiti, ali kod nekih – ne.

Evo koji razvodi su obilježili 2025. godinu:

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger

Jedna od aktuelnijih tema u svijetu slavnih svakako je bio razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera. Ljubav krunisana romantičnim vjenčanjem u Veneciji završila je burno. Vijest o njihovom razvodu odjeknula je veoma brzo, a dodatnu pažnju izazvale su glasine o prevari i Bastijanovo pojavljivanje u javnosti s novom partnericom. Ana se, s druge strane, povukla u privatnost i posvetila sebi. Par ima trojicu sinova, Luku, Leona i Tea, a godinama su važili za primjer skladne porodice.