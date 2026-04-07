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LJUBAV PLANULA

Hamilton i Kim zajedno: Pojavio se snimak

Slavni vozač i reality zvijezda podijelili snimak iz Tokija i potvrdili glasine o vezi

Hamilton i Kim zajedno. Instagram/Screenshoot

I. Š.

7.4.2026

Levis Hamilton i Kim Kardašijan (Lewis Hamilton i Kim Kardashian) potvrdili su vezu objavom na društvenim mrežama koja je brzo privukla pažnju javnosti.

Hamilton je podijelio video snimljen u Tokio, na poznatom parkingu Daikoku, gdje vozi svoj Ferrari i izvodi brze manevre. U jednom trenutku kamera prikazuje Kardashian na suvozačevom mjestu, vidno uzbuđenu nakon vožnje.

Uz snimak je napisao „Tokyo Drift vol. III“, dodatno podgrijavši interes fanova, dok se u pozadini čuje muzika savremenih izvođača.

Prema ranijim informacijama, par je krajem marta boravio zajedno u Japanu, gdje su im se pridružila i djeca Kardashian, kao i njena sestra Khloé Kardashian.

Izvori bliski paru navode da su veoma bliski, a Hamilton je opisan kao osoba pozitivne energije koju porodica Kardashian izuzetno cijeni.

# LEWIS HAMILTON
# JET SET
# KIM KARDASHIAN
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