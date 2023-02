Muhamed Hadžović za "Avaz": Do nas je hoće li sunce u BiH zasjati

Naša sudbina

- U ovom trenutku, prema mom mišljenju, ovo je do sada najljepši festival na kojem sam bio. Možda i zbog toga što su se neka iskustva slegla, malo sam i zreliji. Mogu vidjeti važnost SFF-a. Dosta radim i u regionu, pa se o tome i razgovara. Tek sada mogu shvatiti koliko je ljudima važan SFF, šta oni o ovom festivalu misle, kako će proći filmovi i serije. SFF je sabirni centar televizijskog programa i serija koje su, zaista, sve kvalitetnije. Iznjedri i dosta dobrih glumaca, tu se, na neki način, prave glumačka i rediteljska imena. Mislim da je to na vrhunskom nivou. Sve pohvale - rekao je Hadžović za „Dnevni avaz“.

Svi željno iščekuju 19. avgust, kada će film „Praznik rada“ bh. reditelja Pjera Žalice biti premijerno prikazan. On će i spustiti zavjesu na 28. izdanje SFF-a.

On je u posljednje vrijeme mnogo snimao u zemljama regiona. Pitali smo ga šta misli o tome što BiH, u neku ruku, zaostaje za susjedima te bi li on napustio BiH kada bi mu se pružila prilika.

- Uspjeh svakog ostvarenja zavisi od tog prvog susreta s publikom. Mi smo ovo završili i zadovoljni smo. Mislim da će u ovom slučaju biti film koji će se voljeti. Baš je za publiku, ono je zbog čega se prave filmovi, da dođemo svi, sakupimo se i pogledamo odličan film. Mislim da je to njegova sudbina. Radujem se 19. avgustu, da prvi put prikažemo ovaj film publici. Pogledao sam ih dosta u životu i znam da je ovo dobar film - iskren je bio Hadžović.

On je za „Srce Sarajeva“ nominiran i za epizodnu ulogu u seriji „Močvara 2“, dok Žalicu oslovljava kao „najboljeg bh. reditelja“.

Borit ću se

- Ne bih otišao. Meni su se, zaista, pružale takve prilike više puta, ali nikad nisam otišao, zato što je ovo moja zemlja, ovo je naša sudbina, i ja sam spreman da preuzmem odgovornost i da se borim kroz svoj posao. Kako se u „Sjećaš li se Dolly Bell“ kaže: „Hoće li u ovom gradu sunce ikad zasjati kako treba“, nad ovom zemljom. Hoće, zasjat će. Imam osjećaj da je to do nas. Niko neće doći i učiniti ništa za nas. Veoma mi je drago da sam donio takvu vrstu odluke i pred nama je lijep i mukotrpan posao, da stvari posložimo na svoje mjesto - otvoreno je kazao Hadžović.



Optimistično vjeruje da će tako biti.

- Da nemam to vjerovanje, ne znam na šta bi život ličio. I zato mi je drago da se snima puno. Bosna zaostaje, jeste, zato što mi, u suštini, nemamo para za to. Ali „BH Telecom“ se uključio, sada se prave neki programi, vjerujem kvalitetni. Upoznao sam dosta ljudi, i dalje radim u Srbiji. Radio sam „Močvaru“, sad radim „Tajkun“, drugu sezonu, imam još nekih ponuda za projekte. Ali mnogo se radujem radu ovdje. Iako nemamo toliko produkcije, našli smo način da privučemo kompletan taj svijet ovdje kod nas i upravo tome služi Sarajevo Film Festival, da se konektujemo, ostvarimo neku saradnju, da vidimo jedni druge, to je najvažnije - zaključio je Hadžović.