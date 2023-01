Anđa Marić o borbi s multiplom sklerozom: Vjerovala sam da ću ponovo hodati

Iznenađena sam što sam mnogima postala inspiracija. Nisam to radila da bih dobila neke pohvale. Sada su one došle i ja sam zatečena. I mene su mnogi ljudi inspirirali i mislim da je to smisao ovog života. Da ovdje jedni drugima budemo nadahnuće. Veoma sam sretna ako svojim radom te disanjem mogu nekog nadahnuti da se zauzme za sebe - kazala je pjevačica Anđa Marić (46) prilikom gostovanja na HTV-u.



Prije deset godina sve je izgledalo idilično. Zapamtili su je ljudi po njenim stavovima, ljepoti, po načinu na koji hoda. I onda najednom - šok. Pojavila se jedna dijagnoza s kojom se mnogi ne bi mogli nositi - multipla skleroza.