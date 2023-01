Sejo Sexon ispričao anegdotu iz osamdesetih: Radnica govori Loši da je zabranjeno pušenje, a on viče "ne, Plavi orkestar, Plavi orkestar"

Pjesma (ni)je "Ispod radara"

- Vidim da se ljudima sviđa, što je mene iznenadilo jer dosta je nespecifična. Prvo što je ljubavna, a dosta podsjeća na pjesmu "Možeš imati moje tijelo, ali dušu ne" koja je isto kako da kažem, primjerenija Crvenoj jabuci ili Plavom orkestru, tako nekim bendovima koji tu ljubavnu poetiku eksploatiraju puno češće - izjavio je Sexon za Novu TV.

Prisjetio se i kako su mala očekivanja imali i od megahita "Zenica Blues".

- Ona se našla na toj traci kao neko ružno pače, kao neko nedonošće. Kad smo došli u Jugoton zavrtili smo je i odmah smo rekli ljudima ovo nije pjesma za ploču, to je naša zafrkancija. Kad su se javili rekli su samo jednu rečenicu: "ako vi nećete staviti ovu pjesmu na LP, mi to nećemo ni izdati, to je nama jedino što na tom LP-ju valja - rekao je Sexon.