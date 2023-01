Legenda narodne muzike Halid Bešlić za "Avaz": Zbog unučadi nisam odustao od karijere

Dobar sam

- A jeste. Imam samo Dinu od djece i faktički bio sam puno zauzet, a bio sam opkoljen i svojom familijom i od supruge. Tako da ja Dinu nisam osjetio dok je rastao. Dino je sada čovjek. To je jedna vrsta ljubavi, dijete je dijete. A čim se rodilo ovo dvoje djece, ja sam totalno dobio neki drugi klik u glavi. Jednostavno, dobio sam neki novi cilj. A to je da ta djeca rastu, da se školuju, budu živa i zdrava i nađu svoje puteve.

Reći „ne“

Postigli ste dosta toga u karijeri. Ima li išta što je ostalo da biste voljeli ostvariti?

- Nema, što se tiče moje branše i gdje imam afiniteta da se pokažem, ne idem tamo gdje ne mogu. Mogu malo koketirati, ali znam gdje sam najjači i na tom polju sam postigao sve. Imam i dobre godine, karijera se možda i približava kraju, ali... Imao sam namjeru da stanem, jer sam osjetio veliki zamor materijala. Međutim, kako su mi se ova djeca rodila, unuci, i kad sam napravio prvu pauzu, oko pola godine, tada sam shvatio da bez muzike ne mogu. Vidio sam da mi je to lijek. Eh, sad samo ne treba pretjerivati u broju nastupa. Dozirano treba. Radim veće projekte, ali manje količinski. Nekad se desi da i ne moraš raditi, ali ljudi te mole: „Hajde ’vamo!“ Tu sam malo rigorozniji. Naučio sam reći “ne”.

Već je ogromno interesiranje za koncert u Zetri najavljen za mart 2023. godine…

- Rasprodata je ona VIP-ovska varijanta, to sam vidio. To je dobro da se pretprodaja vrši za nas koji radimo koncerte, i da se ljudi snabdijevaju kartama preko interneta. Prije nije to bilo. Ranije 15 do 30 dana pred koncert se počnu karte prodavati. Sada imamo tri mjeseca do koncerta, a već pola sale je otišlo. Samo je pitanje dana kada će biti rasprodat. Sve smo uokvirili. Produkcijski se brine Nedim Srnja, a moj sin je uz njega. Posljednji koncert u Sarajevu mi je bio na stadionu Koševo. Mislio sam opet na Koševo, ali imao sam želju da jednom odradim Koševo, pa da ne ponavljam. Vratio sam se Zetri jer je i to dobra priča.

Kakva je sarajevska publika?

- Vrhunska, tu se nema šta reći. Ne mogu ja sad pričati o Sarajevu... To je moje, da ne bi bilo da „svako svoga konja hvali“. Sarajevo je moje i tu se osjećam drugačije, svoj na svome.

Kažu da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena. Vaša supruga Sejda decenijama je uz Vas, koliko je doprinijela Vašoj karijeri?

- Puno. To je stabilnost. Kada imaš normalnu vezu sa sobom i normalnog čovjeka, sve se normalno dešava. Ta stabilnost je vrlo bitna. Doprinio sam ja tome, ali i ona je. A te strane, Sejda i ja smo sinonim za to kako to treba otprilike funkcionirati.