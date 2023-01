Evo koji su najgledaniji muzički videosnimci na Youtubeu u 2022.

Šta se slušalo . Marko Picek/PIXSELL Šta se slušalo . Marko Picek/PIXSELL

Agencija Pixsell objavila je grafiku za 10 najgledanijih muzičkih videa na YouTubeu u sedam država i to u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Francuska, Brazil, Južna Koreja, Australija i Južnoafričkoj Republici. Tako je na prvom mjestu numera Daveov "Starlight", potom Bad Boy Chiller Crew - BMW (French The Kid, MIST, Bugzy Malone Remix, Harry Styles "As It Was", Burna Boy "last Last", Aitch, Ashanti "Baby", Diane Guerrero, Stephanie Beatriz "What Else Can I Do", Bru-C "No Excuses", Digga D x StillBrickin "Pump 101", Hazey "Packs and Potions" i ArrDee "Come & Go".



U SAD na prvom mjestu po slušanju na YouTibeu je Encanto Cast i numera "We Don't Talk About Bruno". Potom slijede Kodak Black "Super Gremlin", Jessica Darrow "Surface Pressure", Bad Bunny "Titi Me Pregunto", Future "Wait for U" feat Drake, Tems, Bad Bunny, Chencho Corleone "Me Porto Bonito", Karol G, Becky G "Mamiii", te pjesme "Enemy" koju izvode Imagine Dragons x JID, "Povenza" Karol G i "In a Minute" Lil Babya.



I u Australiji se slušao Harry Styles i "As It Was", i to je na prvom mjestu. Zatim slijede Diane Guerrero i Stephanie Beatriz s pjesme "What Else Can I Do?", te 4 Town "Nobody Like U" (From "Turning Red"), Brothers, Joel Fletcher "Let's Trot!",,,



Na grafici pogledajte šta se to još slušalo.