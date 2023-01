Ovo su ovisnici o seksu: Jedan spavao sa 4.000 žena, drugi se liječio već sa 25 godina, treći dobio HIV

- On je lud. Nikada nisam upoznala osobu koja je toliko opsJednuta seksom - rekla je ona.

- Mogu da ih imam i devet hiljada, jer nekada sam živio poprilično slobodno i nikad mi nije bilo dosta žena. Bilo je dana kada bih završio u krevetu sa četiri ili više žena - rekao je.

Osnivač magazina "Playboy" Hju Hefner ljubav prema erotici iskazao je kroz svoj biznis, ali i stvaranjem Playboy vile, u kojoj je uživao sa brojnim zečicma.

Tek nakon njegove smrti 2017. godine počelo je da se govori o svim bizarnostima njegovog seksualnog života. Naime, on je uživao u seksu svakog dana i to sa više djevojaka. I to možda nikome ne bi bilo čudno da djevojke seks sa njim nisu opisale kao "grozan".