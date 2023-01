Toni Cetinski pohvalio se urodom iz svog vrta, javio se i brat Mateo: "Šta si sve pobrao?"

View this post on Instagram

- My little bro. I love my little bro - komentirao je Toni bratu.

Inače, Mateo se osim muzikom, bavi i dizajnom interijera, ali i nakitom, restauracijama namještaja, slikarstvom...

- Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama odmorim se od mozga - otkrio je u intervjuu za IN magazin prošle godine.