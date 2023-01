Maraja Keri (Mariah Carey) zaradila je do sada više od 70 miliona dolara za svoj božićni hit "All I Want For Christmas Is You".

"New York Times" piše kako 52-godišnja pjevačica na godišnjem novou dobije oko tri miliona dolara za popularnu pjesmu iz 1994. godine.

Prema izračunima "The Economista", Keri je zaradila više od 60 miliona dolara u autorskim honorarima za pjesmu samo do 2016.