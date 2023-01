Saša Popović otkrio šta sve posjeduje od imovine

Posvetio se građevinarstvu

U kompleksu luksuznih stanova na Bežanijskoj kosi koje prodaje, nalaze se i kvadrati za njegovu djecu, kćerku Aleksandru i sina njegove supruge Suzane, kojeg je prihvatio kao svog. Zadovoljan je predhodnom godinom.

- Zadovoljan sam, privatno jer moja porodica i ja nemamo nikakvih problema, lijepo živimo i slažemo se. Što se posla tiče, imamo dobru sezonu u “Grandu” i sve funkcioniše fantastično. Pored toga, jednim dijelom sam investitor na Bežanijskoj kosi za luksuzni kompleks. Sasvim slučajno. Kada smo Brena i ja prodali “Grand”, razmišljali smo gdje da uložimo novac. Nisam želio da te pare iznosim u inostranstvo. Pojavio se plac baš preko puta moje kuće i sa mojim dobrim prijateljem Ostojom napravio sam firmu i krenuli smo sa gradnjom. Zadovoljan sam kako sve teče - ističe Popović, prenosi Blic.

Na pitanje da li su Suzana i djeca dobili stanove, Popović je rekao:

- Suzana je u kući sa mnom. Kćerki i sinu smo kupili stanove, lokale, i garažna mjesta i obezbijedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, dat će Bog i unuci da dođu. Opremili smo im i stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja.