Princ Hari u novom intervjuu: Vilijam i ja molili smo tatu da ne oženi Kamilu

"U knjizi pišeš: "On mi kaže:"Pokušali su, dragi dječače. Bojim se da nije uspjela." Jesi li plakao?", upitao ga je voditelj

- Ne. Ne. Nema suza u tom trenutku. Bio sam u šoku, znaš? Dvanaest godina sam imao. Otprilike 7, 7.30 ujutro, rano. Tvoj otac ulazi, sjeda na tvoj krevet, stavlja ruku na tvoje koljeno i kaže ti: "Bila je nesreća." Nisam mogao vjerovati" - kaže Hari.

Hari kaže da je potražio pomoć terapeuta prije sedam godina i otkriva da je uz to isprobao više eksperimentalnih tretmana kako bi se pokušao nositi s tugom koju još uvijek osjeća zbog majčine smrti.

Otkrio je da su on i Vilijam (William) molili tatu da ne oženi Kamilu (Camilla)

- Zamolili smo tatu da se ne vjenčaju. Nismo mislili da je to potrebno. Mislili smo da će to uzrokovati više štete nego koristi, a ako su već skupa mislili samo da je to dovoljno. Željeli smo da bude sretan. I vidjeli smo koliko je sretan s njom. Tako da je u to vrijeme bilo OK - rekao je Hari.