Glumac i muzičar Frano Lasić s 30 godina mlađom suprugom ima sina: Godine donose zrelost, strpljenje i pokoju sijedu

Frano Lasić je već sedam godina sretno oženjen mlađom beograđankom Milenom, sa kojom je 2020. dobio sina Nikolasa, i od tada se praznici u njihovom domu željno iščekuju.

Glumac i muzičar je za “Blic” sa suprugom pričao o izazovima porodičnog života i godinama koje su prošle, i onima koje dolaze.

– Naravno da godine nisu samo brojke, godine donose zrelost, iskustvo, strpljenje, razumijevanje, ali i pokoju sjedu, no sa godinama čovjek treba da se “sprijatelji” i uživa koliko je moguće u njima. Svako doba ima i svojih prednosti, pa kako divnih, tako naravno i katkad teških trenutaka. Sve je to ljudski život i treba ga živjeti punim plućima, koliko u svojim okvirima to možemo, jer život je jedan i trebamo ga cijeniti – rekao je Frano na početku razgovora, te je dodao čime je osvojio suprugu i kako održavaju harmoniju u braku.

– Trudio sam se da osvojim Milenu, jer sam uvidio da je jedna kvalitetna, draga i lijepa osoba u pitanju. Puno priče, upoznavanja, druženja. Harmonija u braku se održava nekim zajedničkim dogovorima, oko svih bitnih životnih stvari – istakao je glumac.