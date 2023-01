Najzanimljiviji trenuci sa ovogodišnje dodjele Zlatnog globusa

Humor Džeroda Karlmajkla

Ovo je bila prva dodjela Zlatnih globusa otkako je HFPA 2020. godine prozvana za nedostatak raznolikosti i neetične financijske prakse.

- Zlatni globusi se prošle godine nisu održali i ne želim reći da je ovo rasistička organizacija, ali u njoj nije bilo niti jednog crnca sve dok George Floyd nije umro. Eto, imate informaciju i mislite si sad što hoćete - poručio je Karlmajkl.

U nastavku večeri imao je još nekoliko šala, a jedna od najupečatljivijih bila je ona o Tomu Kruzu (Cruiseu) i njegovoj scijentološkoj crkvi. Kruz je 2021. godine demonstrativno vratio svoja tri kipa koja je osvojio ranije, baš zbog kritika da u organizaciji nedostaje raznolikosti. U jednom trenutku komičar je izašao na pozornicu noseći tri kipa Zlatnog globusa i započeo je šalu o Kruzu.

- Hej, ljudi, našao sam kipove Zlatnog globusa iza pozornice, to su ona tri koja je Kruz vratio. Možda sam samo voditelj, ali imam ideju. Možda da odnesemo ova tri kipa i damo ih u zamjenu za siguran povratak Šeli Miskavić (Shelly Miscavige) - izjavio je aludirajući na to da je Šeli, inače supruga Davida Miskavić , lidera scijentološke crkve, nestala 2007. godine i da je do danas nitko nije vidio.