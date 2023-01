Elvir Laković Laka za "Avaz": Muzika nestaje, okrenut ću se poljoprivredi

U BiH više nema ni izdavanja, ni izdavača

- Još jednu pjesmu ćemo snimiti, jer smo planirali da ih na albumu bude osam. Kontaktirali smo izdavačke kuće u Hrvatskoj, ali to traje. Bog zna kad će sve to biti... To treba pregovarati danima. Mi imamo sve spremno - kaže nam Laka.

Koliko vremena je prošlo od objavljivanja prošlog albuma?

- Ima dosta... Kada smo snimili prošli album, vidjeli smo da nam izdavačke kuće baš i nisu pomogle. Nema više promocije od izdavača.

Što idete u Hrvatsku? Šta je s BiH?

- U BiH više nema ni izdavanja, ni izdavača. A ne znam ni ko će preslušati album. Koga god pitam: „Kad si posljednji put preslušao cijeli album“... Ništa, niko to više ne sluša.

Teško je vrijeme i za muziku?

- Sad je došla neka nova muzika, narodnjaci, rijalitiji. Najvažniji su sada rijalitiji. To je glavni poligon za promocije. Ne znam ni da li će u budućnosti biti muzike.

Biste li Vi ikada ušli u rijaliti?

- Možda na kraju svega, ako više ne bude muzike. Ne znam ni šta ću raditi. Poljoprivredu možda, njoj ću se okrenuti. Kopam, sijem... Kako je krenulo, od muzike ništa.