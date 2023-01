Laka za "Avaz": Postat ću daidža, predlagao sam da se dijete zove Subaša

Koncem prošle godine Elvir Laković Laka objavio je novu pjesmu pod nazivom "Mama", za koju je uradio i spot. Na ovaj način se originalni Laka vratio na scenu nakon pauze koja je trajala više od godinu, kada je svjetlo dana ugledala numera “Hrčeš”.

Autor „Mame“ je Laka, dok je aranžman uradio s Dinom Šukalom.



Ovo je, ustvari, hvatanje zaleta za novi album, mada Laka, kako je veoma iskreno kazao u intervjuu za "Avaz", i nema velika očekivanja.

U BiH više nema ni izdavanja, ni izdavača

- Još jednu pjesmu ćemo snimiti, jer smo planirali da ih na albumu bude osam. Kontaktirali smo izdavačke kuće u Hrvatskoj, ali to traje. Bog zna kad će sve to biti... To treba pregovarati danima. Mi imamo sve spremno - kaže nam Laka.

Koliko vremena je prošlo od objavljivanja prošlog albuma?

- Ima dosta... Kada smo snimili prošli album, vidjeli smo da nam izdavačke kuće baš i nisu pomogle. Nema više promocije od izdavača.

Što idete u Hrvatsku? Šta je s BiH?

- U BiH više nema ni izdavanja, ni izdavača. A ne znam ni ko će preslušati album. Koga god pitam: „Kad si posljednji put preslušao cijeli album“... Ništa, niko to više ne sluša.

Teško je vrijeme i za muziku?

- Sad je došla neka nova muzika, narodnjaci, rijalitiji. Najvažniji su sada rijalitiji. To je glavni poligon za promocije. Ne znam ni da li će u budućnosti biti muzike.

Biste li Vi ikada ušli u rijaliti?

- Možda na kraju svega, ako više ne bude muzike. Ne znam ni šta ću raditi. Poljoprivredu možda, njoj ću se okrenuti. Kopam, sijem... Kako je krenulo, od muzike ništa.

Kad dođem kod mame u Goražde, ona upali TV

Pratite li aktuelna dešavanja?

- Ne pratim ništa. Nego, kad dođem kod mame u Goražde, ona upali TV pa nešto čujem, ali brzo prebacim kanal.

Družite li se s muzičarima?

- Ne družim se ni s kim. Ne možeš slušati, preteško je. Kako napreduješ u duhovnom radu na sebi, teško možeš s nekim drugim. Ovi ljudi koje znam žale se kako ne mogu naći nekoga da se barem zajedno smiju.

Muško je...

Vaša sestra Mirela, s kojom i nastupate, uskoro će dobiti dijete. Hoće li se to odraziti na nastupe?

- Postat ću daidža, ujko. Lela će se poroditi za dva mjeseca. Muško je. Predlagao sam da se dijete zove Subaša, jer se niko tako ne zove.

A, što se tiče nastupa, vidjet ćemo. Možda budem sam dok se Lela ne vrati.

Meditacija i joga