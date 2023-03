Bh. dizajnerica nakon revije na Sedmici mode u Milanu: Živim svoju modnu bajku

Bosanskohercegovačka dizajnerica Aida Mušinović predstavila se kao jedina iz naše zemlje i s Balkana na Sedmici mode u Milanu, koja se održala od 22. do 25. februara u palači „Visconti“.

- Svjesno sam ušla u ovaj projekt, kao i sada, svjesno znam šta mi se sve izdešavalo. Od same produkcije, cijele organizacije, do tima „Emerging Talents Milano“ i njihove prestižnosti u centru svjetske mode. Revija je održana 22. februara u samom centru Milana, u predivnom ambijentu barokne palače, koja se savršeno stopila s ovom bajkom koju sam spremala nekoliko mjeseci - istakla je dizajnerica za "Avaz".

Digitalni coveri

O našoj dizajnerici pisali su mnogi svjetski mediji. Njene kreacije i kolekcija su na digitalnim coverima magazina „Elle“ Italija, „Elle“ Španija, „Marie Claire“, „Harper's Bazaar“, a cijela kolekcija se našla u „Vanity fairu“ i mnoštvu drugih.

Na naš komentar da kvalitet uvijek na kraju ispliva i bez agresivne reklame, dizajnerica kaže:

- Da, kvalitet se uvijek prepozna, mogu neskriveno to izjaviti i reći da je najveći uspjeh u onome što srčano radite i volite, to se daleko prepozna. U mom slučaju to je moja bajka koju ne samo da radim nego je i živim - zaključila je Aida za "Avaz".