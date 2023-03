Preminuo britanski komičar Pol Ogrejdi

Pol Ogrejdi (Paul O'Grady), slavni britanski komičar i voditelj, preminuo je u utorak navečer u 67. godini, a vijest o njegovoj smrti objavio je njegov suprug Andre Portasio.

- S velikom tugom obavještavam vas da je Pol neočekivano, ali mirno preminuo jučer navečer. Jako će nedostajati njegovim voljenima, prijateljima, porodici, životinjama i svima onima koji su uživali u njegovom humoru i suosjećanju. Znam da bi želio da ti zahvalim za svu ljubav koju si pokazao tokom godina - izjavio je Portasio.

Ogrejdi se proslavio devedesetih godina prošlog vijeka sa svojim alter egom drag queen osobe Lili Savaž (Lily Savage), nakon čega je vodio "BBC One game show" i druge slične programe.

Kasnije u svojoj karijeri, nastavio je voditi brojne emisije kao što je "Blind Date", a svoju ljubav prema psima prenio je i na ekran u emisiji "The Love of Dogs". Pored toga je imao i vlastitu emisiju "The Paul O'Grady Show".

Njegova bogata karijera trajala je preko 30 godina, a dobitnik je brojnih nagrada među kojima se ističu nagrade "BAFTA" i "British Comedy Award".