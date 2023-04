Nucci i Voyage se posvađali u Minhenu: Djelovalo je kao svađa ljubavnog para

Mihajlo Veruović Voyage i Igor Panić Nucci jako su bliski i van scene, pa slobodno vrijeme često provode zajedno.

Tako su se oni nedavno prilikom boravka u Minhenu toliko žestoko posvađali tokom šopinga da su prisutni u jednom luksuznom butiku bili šokirani njihovim ponašanjem.

Za "Kurir" je govorio izvor koji se našao u istom butiku u trenutnu svađe ova dva muzičara.

- Njih dvojica su gledali neke jakne. To veče su pjevali u klubu, pa su vjerovatno slobodno vrijeme iskoristili za šetnju i šoping. U početku se nisu ni čuli, sve je bilo okej do trenutka kada je Voyage počeo da se dere na Nuccija da požuri s probanjem nekih stvari u kabini. Nekoliko puta mu je glasno rekao da više neće da ga čeka, ali se on nije obazirao previše na to. Kada ga je Voyage smorio, povukao je onu zavjesu i poručio mu da ga više ne požuruje i da mu treba još vremena. Tad je Mihajlo bukvalno poludio. Zacrvenio se i počeo toliko da se dere da su svi u butiku bili šokirani ovom scenom - kaže izvor.