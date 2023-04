Bivši teniser otkrio zbog čega par prodaje luksuznu vilu u Majamiju

Bivši teniser Slobodan Boba Živojinović rijetko daje intervjue i eksponira se u javnosti, a sada je u centru pažnje nakon što je otkriveno da se prodaje njihova vila u Majamiju. Naime, američki mediji su pisali i o navodnoj vezi Bobe i neprežaljene princeze Dajane (Diana), a on se na samom početku dotakao i njihovog "odnosa".

Susret s princezom Dajanom

- Bila je mi je velika čast što je došla i pratila, navijala za mene, na Vimbldonu kada sam igrao protiv Džimija Konorsa (Jimmy Connors). Prije toga smo se upoznali na jednoj humanitarnoj egzebiciji. Iako je njena porodica imala ložu, ona je navijala sa tribina ali to nije bilo neuobičajeno jer su mnoge poznate ličosti tako radile.

Mediji su od toga, naročito engleski, napravili nešto više. Malo mi je neugodno da i poslije toliko godina opet se poteže ta priča, a ne bi se moglo reći ni da smo imali druženje - ističe Boba.

On je otkrio i kakva je Dajana bila privatno.

- Prirodna, nježna, normalna. Razgovarali smo tada oko sat, bila je tu moja tadašnja supruga Zorica i sin Filip, koji je imao tri godine. On je sve vrijeme govorio ti nisi princeza. To je bilo simpatično jer je valjda kao dijete u tim godinama drugačije zamišljao princeze.

Pričali smo o djeci, Filipu i uobičajenim temama. Poslije se to drugačije prenijelo u medije i to uz neku moju izjavu koju nikada nisam dao. Kao džentlmen i da je bilo nešto nikada ne bih pričao o tome, a ne što zaista ništa nije bilo - iskren je kao i uvijek Živojinović.

Boba je potvrdio pisanje američkih medija i otkrio zbog čega su odlučili da se oproste od nekretnine koja je u srcu glamura.

Uskoro gotovi radovi

- To je tačno, kuća će uskoro biti potpuno gotova i odlučili smo da je prodamo. Mislim da će to biti kuća koja je u rekordnom roku sagrađena u Majamiju jer smo počeli gradnju prošle godine, a evo uskoro će biti gotova. Bivša teniserka Martina Navratilova je vrata do nas i njena kuća je građena skoro tri i po godine. Razmišljali smo da je iznajmljujemo, ali onda smo Brena i ja sjeli i dogovorili se da je ipak prodamo, a sljedeće godine gradimo novu.

Nas biznis više veže za Evropu, a šteta je da takva kuća i na takvom mjestu bude prazna. Sa druge strane, nakon što se dogodila pandemija koronavirus ljudi su iz Njujorka počeli da se sele u Majami, i ovo je postala tražena destinacija za život. Uz obalu ima relativno mali broj kuća i cijena im je u ovom trenutku dobra. Odlučio sam da iskoristim to - ističe Boba za "Blic".