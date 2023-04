Gostovala u posljednjoj emisiji "Carpool Karaoke": Adel nije uspjela zadržati suze

Adel (Adele), pjevačica iz Velike Britanije, bila je gošća posljednje emisije "Carpool Karaoke", a tokom razgovora s voditeljem Džejmsom Kordenom (James Corden) u jednom trenutku je i zaplakala.

Sjetila se razvoda

Adel je s voditeljem razgovarala o svom razvodu, a u emisiji je otkrila i da joj je upravo prijateljstvo s njim pomoglo da preboli te teške dane, te je dodala i da je stih u jednoj od pjesama s posljednjeg albuma "I Drink Wine" inspiriran podrškom koju je dobila upravo od voditelja.

- Stih je inspiriran razgovorom koji smo ti i ja vodili, a bio je 4. januar 2020. godine ili tako nešto i bili smo na odmoru zajedno s djecom - pojasnila je.

Adele je okončala svoj razvod sa Sajmonom Konekijem (Simon Konecki) u martu 2021. godine, a otkrila je da je nakon toga otišla na porodični odmor s Džejmsom i Džulijom (Julia) te njihovo troje djece, kao i svojim sinom Endželom (Angel).

- Bili smo na putu kući i moje raspoloženje se promijenilo i bilo je to prve godine kada sam se osjećala kao da moram da smatram odgovornom samo zato što sam odrasla osoba, dok ste ti i Džuls brinuli o meni i Endželu godinu prije toga - ispričala je.

Stih u pjesmi

Adele je otkrila i da kada je Džejms došao na red da je pita za savjet, nagovještavajući da nije zadovoljan svojim životom u Americi, da se zbog toga osjećala "nesigurno". Rezultat tog razgovora bila je pjesma "I Drink Wine", a Korden je kazao da je sve što joj je rekao i osjećao uspjela da pretoči u stih.

Neki od stihova koje su pjevali uključivali su stihove: "Kako to da smo oboje postali verzija osobe koja nam se ni ne sviđa? Zaljubljeni smo u svijet, ali svijet samo želi da nas sruši , stavljanjem ideja u naše glave, koje nekako kvare naša srca."

Zadržavajući suze, Džejms je nazvao "privilegijom" to što je Adel uspjela da shvati kako se on osjeća i stavila to u jednu od svojih pjesama. Na samom kraju emisije i Adel je brisala suze.