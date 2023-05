Đokovićeva snaha otkrila istinu o trudnoći: Bilo je i problema

Saška Veselinov Đoković, snaha Novaka Đokovića, porodila se u drugoj polovini marta i na svijet donijela sina Aleksandra.

Riječ je o prvom djetetu za Sašku, ali i za njenog supruga – Đorđa Đokovića.

Nakon porođaja, Saška se nije oglašavala previše, a uglavnom to čini putem Instagrama. Tako je bilo i ovog puta, a odgovarajući na pitanja pratilaca otkrila je nekoliko detalja o trudnoći.

Bilo je tu i izvjesnih problema.

- U trudnoći sam dobila 20 kilograma. Hranila sam se zdravo do 9. mjeseca, tih posljednjih sedmica sam imala ogroman apetit i jela sam sve pred sobom bez kontrole. Trenirala sam četiri-pet puta sedmično do kraja. Moj najveći problem je bio zadržavanje vode, meni se zglobovi nisu vidjeli od 7. mjeseca i stopala su me pekla koliko su bila puna tečnosti - napisala je Saška, između ostalog, na Instagramu.