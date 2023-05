Strastveni poljubac Adrijane Lime i Andrea Lemers na crvenom tepihu

Manekenka Adrijana Lima (Adriana) Lima bila je jedna od glavnih zvijezda na premijeri filma ''Indiana Jones and the Dial of Destiny'' na filmskom festivalu u Kanesu.

Na crvenom tepihu u Kanesu društvo joj je pravio partner Andre Lemers (Lemmers). Par je izgledao zaljubljeno kao i uvijek, a u jednom trenutku je uslijedio i strastveni poljubac.

Manekenka je nosila elegantnu haljinu koja je pratila njenu figuru, a na haljini se nalazila velika žuta mašna koja je prekrivala Adrianina leđa i sezala do poda. Kako bi upotpunila svoj izgled, Adriana je pokupila kosu u punđu, a oči je istakla tamnom šminkom.