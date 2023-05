Novi detalji iz života pop zvijezde: Britni nije u dobrim odnosima sa sinovima

Pop zvijezda Britni Spirs (Britney Spears) već je neko vrijeme u žiži javnosti zbog navoda njenih fanova da je oteta i da se s njom nešto čudno dešava, a sada se pojavila još jedna tvrdanja.

Naime, Britni nije u dobrim odnosima sa svojom porodicom, a prema novom dokumentarcu o njenom životu gotovo godinu dana nije u kontaktu sa svojim sinovima.

Neadekvatno ponašanje

Kako prenose mediji, razlog se krije u njenom ponašanju na društvenim mrežama, a izvor za strane medije iznosi da je svoje sinove Seana Prestona (17) i Jajdena (Jaydena, 16) vidjela posljednji put prošle godine neposredno prije vjenčanja sa Samom Asgharijem.

- Do kraja prošlog ljeta napetosti su postale toliko velike da sinovi nisu čak ni odgovarali na njene poruke. I bila je bijesna - izjavila je producentica TMZ-a Katie Hajes (Hayes) u dokumentarcu "Britney Spears: The Price of Freedom".

Nedovoljno pažnje

Njen sin Jajden ranije se oglašavao u medija, rekavši kako Britni nije pokazivala jednaku ljubav prema njemu i njegovom bratu. Njihov odnos dodatno je pogoršao i otac djece Kevin Federline, jer je krivi za provokativni sadržaj na društvenim mrežama.

Podsjećamo, nedavno je izašao dokumentarac o njenom životu nakon očevog skrbništva, koji je iznio niz ružnih detalja iz sadašnjeg života. Navodi se da Britni živi u izolaciji te da rijetko sudjeluje u porodičnim aktivnostima.