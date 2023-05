Nakon pet godina veze: Džef Bezos zaprosio Lauren Sančez

Džef Bezos (Jeff), poznati svjetski milijarder zaprosio je Lauren Sančez (Sanchez) nakon skoro pet godina veze.

Zabava za prijatelje

Oni se trenutno nalaze na jugu Francuske, gdje su stigli zbog Filmskog festivala u Kanu. U proteklih nekoliko dana organizovali su nekoliko zabava za bliske prijatelje na njegovoj luksuznoj jahti vrijednoj 500 miliona dolara. Njih dvoje će uskoro početi s pripremama za vjenčanje.

- Svakog dana me inspiriše i čini boljom osobom. On je najdivniji čovjeg kojeg poznajem- rekla je Lauren o Džefu u intervjuu za magazin WSJ.

Odrasla u siromaštvu

Upoznao ih je njen bivši suprug Patrik Vitsel (Patrick Whitesell), koji radi kao menadžer brojnih slavnih ličnosti. Lauren je odrasla u siromaštvu, a postala je poznata kao novinarka.

Neke od medijskih kuća za koje je radila su: FOX, Good Day L.A., Extra itd. Među emisijama koje je vodila su: "The View", "Showbiz Tonight" i "So You Think You Can Dance".