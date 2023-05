"Avazov" vremeplov: Kako je Sanela Dženkins 2008. godine spasila najveću britansku banku

No, Dženkins je u intervjuu našem listu pojasnio da je za to zaslužna njegova supruga Sanela, koja je, koristeći svoje veze i poznanstva među investitorima s Bliskog istoka, osigurala spasonosnu injekciju kapitala u ovu banku.

U čemu je, zapravo, zasluga Vaše supruge u tom bankarskom poslu godine, kako su neki britanski mediji naveli?

- Banka je mene zadužila da pronađem novac, ali je Sanela zaslužna za to što smo ga uspjeli pronaći. Ona je uspostavila kontakte, ja sam imao izvršnu ulogu stručnjaka, ali njeni kontakti s investitorima s Bliskog istoka bili su uzrok tome. Ona je veoma uspješna u uspostavljanju kontakata i to je ovog puta iskoristila. Vi znate za njen angažman u Sarajevu, gdje je donirala opremu za Klinički centar, i njena ulaganja kroz Fondaciju „Irnis Ćatić“ koju je osnovala, a sve od njenog novca, ne od onoga koji ja zaradim. Ona nas je povezala i otvorila nam vrata novca iz zalivskih zemalja i osigurala investiciju koja će nam omogućiti da ostanemo privatna banka.

Svjedoci smo finansijske krize koja potresa cijeli svijet, a i Vi ste u središtu događanja. Pitanje je kuda sve ovo vodi. Bh. građani posebno su zabrinuti na koji način će se ova kriza reflektirati na situaciju u BiH i ovom dijelu Evrope?

- To je dobro pitanje. Ima nekoliko stvari koje su veoma zabrinjavajuće. Mi smo usred recesije i to nije samo američka ili britanska recesija nego globalna pojava. Imate situaciju u kojoj bi kamatne stope morale pasti kako bi ponovo stimulirale ekonomiju, ali smo također u situaciji gdje imamo inflaciju cijena hrane. Sada to jeste nešto manje nego prije nekog vremena, ali još su cijene visoke, cijene repromaterijala su visoke. Potrošači se osjećaju mnogo manje sposobnim za kupovinu. Nezaposlenost je velika u SAD i Velikoj Britaniji, a sigurno i u BiH. Imat ćemo veoma težak period narednih nekoliko godina zbog recesije. To važi za skoro svaku ekonomiju u svijetu, pa i onu u BiH.

Veliki resursi

Kako izgleda BiH u svijetu velikih investitora, spominje li se uopće kao mjesto mogućeg ulaganja značajnih sredstava, s obzirom na to da se vlasti i građani u BiH uzdaju i očekuju direktne investicije kao zamah za ekonomski razvoj?

- Imao sam neke kontakte sa bh. zvaničnicima i imamo neke informacije o BiH. Posebno kada je riječ o prirodnim resursima, moguće su značajne investicije u tom sektoru. BiH ima velike resurse vode i rude i to je prilika za ulaganje. Ali, infrastruktura u BiH je veliki problem. Mora se poboljšati kako bi investitori mogli doći.

Dolaze li do Vas informacije o političkoj krizi u BiH, govori li se o mogućem raspadu države i utječe li na eventualne investicije?

- Ne, nemamo takvih informacija.