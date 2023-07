Da je živa princeza Dajana danas bi slavila 62. rođendan

Da je među nama princeza Dajana (Diana) danas bi slavila 62. rođendan. Osamdesetih i devedesetih je Dajana, princeza od Velsa, bila najpopularnija i najfotografiranija žena na svijetu. Rođena je kao treća kćerka grofa Džona Spensera (John Spencer), glavešine poznate porodice Spenser za koju kažu da ima plavlju krv od kraljevske.

Rast popularnosti

Dajana se 29. jula 1981. godine udala se za britanskog prijestolonasljednika Čarlsa (Charles) i postala najpopularnija članica britanske kraljevske porodice. Prijestolonasljednik Čarls tako je završio dugi period momačkog života, a Velika Britanija i ostatak svijeta bili su uvjereni da se oženio svojom budućom kraljicom.

Dajana je vjenčanjem postala princeza od Velsa, a još prije vjenčanja svi su je nazivali budućom kraljicom pošto je to de facto i bila. Tokom braka s Čarlsom rodila je dvojicu sinova, Vilijama (William) i Harija (Harry). Princ i princeza razdvojili su se 1991. godine, a nakon mnogobrojnih afera i medijskih skandala 1996. godine su se i službeno razveli.

No to nije utjecalo na Dajaninu popularnost. Od trenutka kada se razdvojila od princa do smrti, njena je popularnost samo rasla, a 31. avgusta 1997. godine dogodila se saobraćajna nesreća u tunelu Pon de l’Alma u Parizu, u kojoj je život izgubila mnogima omiljena britanska princeza.

Nesreća u tunelu

Princeza od Velsa sjedila je na stražnjem sjedalu luksuznog Mercedesa, koji se zabio u potporni stub tunela, a u nesreći je preminuo i njen ljubavnik Dodi el-Fajed (Al-Fayed).

Princezu su te noći progonili paparaci, a mnogi od njih fotografirali su je dok je umirala.

O tome je u svojim memoarima pisao princ Hari koji je otkrio da je vidio nekoliko fotografija s mjesta nesreće na kojima je jasno da su paparaci, umjesto da pomognu princezi, fotografirali njeno umiruće lice.

I 26 godina nakon smrti Dajana je nevjerojatno popularna. Gotovo da ne prođe dan da u britanskim medijima ne izađe po jedan članak o njoj, a njen lik i dalje je na suvenirima i plakatima tokom kraljevskih događaja.