Sabina Kaltak, pobjednica prema SMS glasovima, za "Avaz": Udvarača je bilo i bez takmičenja

Sabina Kaltak (51), pobjednica prema SMS glasovima publike šoua "Nikad nije kasno", čija je aktuelna sezona okončana u nedjelju, još slaže svoje dojmove.

Životni put

- Presretna sam, san koji sam od malih nogu imala se ispunjava, doživljavam nešto o čemu sam čeznula toliko godina. Prezadovoljna sam i iznenađena da sam imala baš tako jaku podršku i broj glasova. Narod je progovorio – kazala je Kaltak za "Avaz".

Rođena je u Priboju, a živi u Švedskoj, gdje radi kao medicinska sestra na Odjelu psihijatrije.

Ljubav prema muzici nosi još od malih nogu i ističe kako je rođena za pjevanje.

- Roditelji su mi pričali kako sam još kao beba pjevušila, nisam znala da izgovorim riječi kako treba, ali sam pjevušila. Sa 11 godina sam prvi put nastupala u svom gradu, na muzičkom takmičenju "Prvi glas Priboja" - rekla je Kaltak.

Sabina se udala 1991., a ubrzo nakon toga je napustila rodni kraj.

- Udala sam se i bebica je došla, a onda je došao rat i otišla sam na drugi kraj svijeta. Prioritete sam poredala onako kako sam smatrala da trebam u tom momentu, da se ostvarim u drugoj zemlji, da naučim jezik, a muzika je ostavljena negdje po strani i nije bila prioritet – govori nam Kaltak.

Sabina je godinama pjesmu potiskivala u drugi plan zbog porodičnih obaveza i okolnosti koje su je zadesile. Pobjeda na takmičenju "Nikad nije kasno" odvela je njen život u drugom smjeru.

- Voljela bih uskladiti posao, porodicu, muzičku karijeru... Da se pjesma ne zaboravi i ne ostavi po strani, da ne bude zaboravljena nakon svih ovih godina.

Glas naroda, pozitivni komentari žirija, drago mi je da sam ostavila poseban utisak i ponosna sam na sebe – istakla je ona.

Moja snaga

Pobjeda je Sabini otvorila nova vrata u životu, a otkrila nam je i šta je za nju poseban momenat u takmičenju.



- Mogu reći da je moj prvi nastup bio poseban, naročito u godinama u kojima sam. Imam veća očekivanja i zadam sebi zadaću da sve to mora biti kako treba. Osjećaj na sceni je probudio u meni želju da nikada ne siđem sa scene, to je ono što me je guralo kroz čitav taj period i ja sam htjela da što duže budem tu – rekla je.

Za sada, Sabina nam nije otkrila previše planova za budućnost.

- Trenutno uživam u momentu, a naravno da planiram pjesme, jednu sigurno. Vidjet ćemo kako će to ići. Moja porodica je moja snaga, moji prijatelji, majka, kćereke i djed. Drugarica Aida me je pratila od samog početka... – kazala je Sabina.

Ne gubiti nadu

- Ne gubite nikada nadu i stvarno nikada nije kasno da se ostvare neki snovi, nemojte se predavati. Jedan je život, uživajte u njemu onako kako vi to hoćete - poručila je Kaltak.

Roditelji su se zbog njenih snova odrekli mnogih stvari, prvenstveno sredstava koje su uložili u njenu prvu ploču.