Rada u emisiji otvorila dušu: Meni je bilo lako dok sam se družila sa hemijom

Rada Manojlović i Haris Berković bili su u višegodišnjoj vezi, a iako su se nekoliko puta mirili i raskidali, nedavno su stavili tačku na svoju ljubav.



Dok su jedni smatrali da je do kraha ove ljubavi došlo zbog razlika u vjerskim opredjeljenjima, drugi su nagađali o tome da je do kraja ovog odnosa došlo jer toliko godina nisu svoju vezu podigli na viši nivo i zasnovali porodicu.

Otkrila detalje

Tokom gostovanja u emisiji Slavice Đukić Dejanović, Rada je progovorila o majčinstvu i otkrila detalje razgovora sa Harisom, koji su doveli do kraja ove ljubavne priče.

Kada je od Slavice dobila pitanje: "Željeli ste da postanete majka dok ste bili u vezi sa njim?", Rada je odgovorila da je to bio jedan od razloga za kraj ovog odnosa.

- To je teško pitanje, pitanje za psihologa ili psihijatra, jer ja nemam taj osjećaj. Nezavisno od osobe sa kojom sam. Ja sam to i Harisu pokušavala da objasnim, i drugima, ali oni svi misle da je do njih, u smislu sa mnom ne želiš dijete... A ja, nekako... Osoba kojoj je potreban Ksanaks, koja ne može sama da riješi taj neki verbalni problem, odnos sa ljudima, ne mislim da je spremna za dijete i za vaspitanje djeteta, ja koja bježim od svega - rekla je Rada.

Patila od nesanice

Pjevačica je zbog ljubavi patila od nesanice, kako je ispričala, pa je tada počela da koristi ksanaks.

- Meni je bilo lako dok sam se družila sa hemijom, ali mi je bilo teško da se odružim od nje, da se skinem sa toga. Nikada nije trebalo bez savjeta doktora to da uradim. Meni je lijek za smirenje značio san. Ja tada nisam mogla da spavam, bila sam u jednoj vezi, a zaljubila sam se u drugog. Po savjetu doktora sam uspjela da se skinem sa ksanaksa. Ja sam pametnica, poslije osam mjeseci prekinula odjednom. Osjetila sam da meni to više ne treba i onda sam odjednom prekinula. Prvi dan okej, drugi dan znoj, treći dan... Ja sam već prešla na neku dozu, ja sam 1.75 pila to je bila baš dobra doza. I onda sam počela da se preznojavam, pa onda spavam 48 sati, još gore, pa onda katastrofa od sna... Onda sam uradila, ono što je trebalo na početku, da potražim savjet stručnjaka. Tada su mi rekli piješ dva, pa 1.75, po jedan i po, pa tako na svake dvije nedjelje manje - otkrila je Zvezda Granda.

Ovaj video počeo je da se dijeli društvenim mrežama, a jedan od komentara bio je:

- Kada bi svi prema sebi bili ovako iskreni, a zatim i prema drugima, svijet bi bio ljepše mjesto, ljubav za divno biće i divnu ženu moju - napisao je korisnik Twittera.