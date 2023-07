Ljuba Perućica postaje otac: Supruga otkrila koliko je romantičan

Pjevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus uskoro će postati roditelji. Kako piše "Informer", Katarina je već u poodmakloj trudnoći.

Inače, Katarina je jednom prilikom govorila o braku s Ljubom i otkrila koliko je on romantičan.

- Mogu ti reći da je Ljuba romantičan i da se uvijek trudi da me obraduje i da mi uljepša dan nekim sitnicama. Nešto posljednje što pamtim je moj izlazak iz bolnice poslije operacije, on je došao po mene, iako sam mislila da on neće doći već će doći moji roditelji, pošto je on radio taj dan. On je uspio da se uskladi i došao je po mene i napunio je auto balonima, pošto zna da ih ja obožavam, i sve je nekako sredio i potrudio se da mi uljepša taj dan, da ne osjećam bolove, i da se osjećam ispunjenom i voljenom - ispričala je Katarina.