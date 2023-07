Policija pretražila kuću u slučaju ubistva Tupaca Shakura

Policija u Nevadi potvrdila je da je ovog tjedna izvršila pretragu u sklopu neriješenog ubistva repera Tupaca Shakura. Detektivi su pretražili kuću u Hendersonu, predgrađu Las Vegasa, gdje je Shakur ubijen u septembru 1996. godine.

Policija Las Vegasa nije pružila dodatne detalje o pretrazi, navodeći da je istraga o njegovom ubistvu još uvijek u toku. Shakur je imao 25 godina kada je ubijen. Do sada niko nije uhapšen i trenutno nema osumnjičenih.

Kuća koja je pretražena nalazi se manje od 32 kilometra od Las Vegas Stripa, mjesta gdje je Shakur upucan. "LVMPD može potvrditi da je izdan nalog za pretragu u Hendersonu, Nevada, 17. juli 2023., kao dio istrage o ubistvu Tupaca Shakura", stoji u izjavi policije Las Vegasa. "Nećemo imati daljnje komentare u ovom trenutku."

Policajac Džejson Johanson (Jason Johansson) iz Las Vegasa rekao je za Las Vegas Review Journal da detektivi ponovno rade na ovom "hladnom slučaju". "To je slučaj koji je ostao neriješen i nadamo se da ćemo to jednog dana promijeniti", rekao je za novine.

Shakur, umjetničkog imena 2Pac, objavio je svoj debitantski album 1991. godine i postigao uspjeh na top listama s hitovima poput California Love, All Eyez on Me, Changes i I Ain't Mad at Cha. Umro je 13. septembra 1996., sedmicu nakon što je četiri puta upucan u svom automobilu dok je čekao na semaforu. Shakur, koji je prodao više od 75 miliona albuma širom svijeta, posthumno je uveden u Rock & Roll Hall of Fame 2017. godine.