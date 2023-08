Sandra Afrika žestoko oplela po ženi Mileta Kitića: Ima 20 albuma, a nigdje hita

Pjevačica Sandra Afrika nedavno je bila na jednom veselju s Miletom Kitićem, sa kojim je svojevremeno započela estradnu karijeru.

- Da, to je bila jedna proslava, jedna svadba je u pitanju. Bili smo zajedno tu, ja sam došla prva, pa onda on. Javili smo se jedno drugom normalno, to je bio muzički sto, bilo je tu pjevača, bila je i Selma tu - kazala je Sandra Afrika.

- To je bilo to, nismo razgovarali, ništa tome slično, javili smo se samo jedno drugom, to je to. Javljamo se i na aerodromu kad se sretnemo, evo i sad smo isto - istakla nam je ona.

Sandra je, inače, prije nekoliko sedmica oplela po njegovoj ženi Marti Savić.

- Vidjelo se da je Marta bila mnogo ljubomorna na mene. Odnosno, nije dok me nije vidjela uživo kako izgledam, da sam dobra riba! Do tada je govorila: "Neka ide Sandra s Miletom na nastupe", jer je znala da će on kući da donosi više love. Govorila mi je: "Ljubavi, srećo", a onda, kada me je vidjela, promijenila je ploču. Što li se istripovala, to ne znam, ali kapiram da je možda pomislila da sam prijetnja.