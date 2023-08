Teška životna priča Anabele Atijas: Da bih preživjela radila sam kao kafe kuharica

Jedna od najatraktivnijih baka na estradi današnjice zbog svog fenomenalnog izgleda je Anabela Atijas.

Rođena 1975. godine i taj dan je za porodicu Bukva bio najradosniji jer su na svijet donijeli kćerkicu mezimicu i odlučuju da joj daju upečatljivo, internacionalno ime koje je danas prepoznatljivo i kada se pomene u javnom životu svi znaju o kome je riječ.

- Rođena sam u mješovitom braku, tada u to vrijeme to nije bilo važno, ljudi su se voljeli, tad smo svi bili Jugosloveni i jako smo voljeli i poštovali svoju zemlju, davala nam je sve moguće uslove da živimo ko normalni ljudi i tad sam se rodila ja. Ne znam da li je moja mama nešto predosjećala, ali mislim da su oboje htjeli da izbjegnu da se ja ikada loše osjećam zbog toga što dolazim iz mješovitog braka. Oboje su bili za to da mi se da neko internacionalno ime - otkrila je ona.

Pjevačica je rođena u Goraždu, a kao mala bila je veoma razmažena iako se to kosi sa njom danas, veoma smjernom i skromnom.

Ona je istakla i jednu anegdotu koju kroz osmijeh priča sjećajući se najranijih dana.

Odrastanje u malom gradu je bilo pravo djetinjstvo za pamćenje okićeno dječijom grajom i igrom, najiskrenijim osmijesima i svakakvim igrama i dogodovštinama.