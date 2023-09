Jelena Karleuša otvorila dušu: Duško se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života

View this post on Instagram

- Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zacjeljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vrijeme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pjesma "Minut" na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom - rekla je pop diva.

Na albumu "Omega" nalazi se balada "Ja" za koju je Jelena sama pisala tekst. Karleuša ističe da je svu bol izbacila kroz te riječi.

- U mom životu je oduvijek bilo mnogo bola. To što sam za javnost i za život jaka žena, ne znači da me udarci ne bole. I životni i ljubavni, samo ja znam da trpim i da stegnem zube pa javnost misli da je normalno da se ja napadam, linčujem, izlažem pritisku, da mi se krše ljudska i ženska prava. Malo ko me i doživljava kao nježnu ženu i majku, više sam kao neki vanzemaljac u ovom našem društvu. Nažalost, mene je život toliko osnažio udarcima, toliko sam se borila i privatno i poslovno da ja za drugačiji način funkcionisanja, osim za klinč, gard i borbu, ne znam - rekla je ona i dodala:

Imam kćerke

- Voljela bih da mi ovaj dosadašnji život nije bio tako stresan i bolan, ali takva mi je karma. Nekog bi sve ovo dotuklo, ali sam ja izabrala da nema predaje. Imam samo jedan život i neću da budem žrtva, imam kćerke, hoću da im budem primjer kako se žena bori i pobjeđuje, kako ne da na sebe i kako je jaka i kako se ne miri s porazom.