Seka Aleksić: U telefonu nemam tajnih snimaka

- Sjajan je, prihvatio je školu, obožava je, crta, piše, mislim da će biti pravi štreber. I nevjerovatno je miran u školi, u odnosu na to kakav je kući. Jovan u januaru puni tri godine, i kopira brata i sretna sam što je tako i što odrastaju u ljubavi.

Pauzu sam, inače, odredila zbog pripreme novog albuma, koji sam najprije željela da objavim u decembru, ali je sada sasvim izvjesno da će to biti u februaru. U međuvremenu, imam još jedan projekat na kome ću da radim narednih mjeseci, a o čemu se radi saznat ćete u martu.

Seka Aleksić je prekinula medijsku pauzu koju je sebi bila zacrtala do februara naredne godine i pojavila se na jednom događanju u Beogradu, i to iz opravdanog razloga jer je bila u ulozi promotera.

Pošto smo na događaju na kojem je promoviran novi telefon, logično je pitanje da li vaši sinovi koriste telefone?

- Koriste, ali ne često. Trudimo se da se oni više igraju i da organizujem neke zabave u kući. Telefone koriste dozirano, ali nema zabrane. Gledaju filmove, igraju neke igrice, i Jakov ima dilemu da li će da bude gejmer ili influenser. Kupila sam mu nedavno stolicu za radni sto i samo mi je rekao: "Zar nije trebala biti kao gejmerska". Sa djecom je uvijek zanimljivo.

Najbolje fotografije

Šta za Vas znači, telefon, i da li bi eventualno mogli bez njega?

- Nikako… Sada je to nemoguće. Uz to mora biti najnoviji, najbolji, najkvaliteteniji. Ja kao žena koja sam stalno na društvenim mrežama moram stvarno da imam najbolje fotografije, najbolji video, da su odličnog kvaliteta… Imam i sada u telefonu nekoliko hiljada fotografija, iako ih konstantno brišem kada zaključim da mi više neće da trebaju, ali moj saradnik Stanislav sve to čuva, pa ako mi zatreba zovem ga da mi pošalje, njemu je memorija prepuna, telefon mu je i kompjuter, i kamera i sve.

Ima li u Vašem telefonu nekih tajnih snimaka?

-Nema. Moji tajni snimci su – djeca.

A, kome putem telefona najčešće upućujete poziv za pomoć?

- Stanislavu. On odlučuje o mom životu… A, supruga Veljka zovem ako je u pitanju nešto baš krupno, veliko.