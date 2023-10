Bh. freestyle reperica Nešela osvojila treće mjesto na takmičenju u Zagrebu

U zagrebačkom Katranu, protekle sedmice je održano finale freestyle rep takmičenja Red Bull RapLika za 2023. godinu, a titula najboljeg freestyle MC-a pripala je Matiji Vikariju, koji je na sceni poznat kao Mleeksah. Naša freestyle zvijezda Nešela odnijela je treće mjesto i osvojila srca publike sjajnim nastupom.

Ove godine hrvatska Red Bull RapLika otvorila je prijave i za takmičare iz regiona, a kao prošlogodišnja pobjednica bh. takmičenja, naša najbolja freestyle reperica Nešela dobila je direktan poziv za nastup u finalu. U spektakularnom odmjeravanju snage na sceni je u petak, 6. oktobra nastupilo osam takmičara: Mleeksah, Prga, Flega Fleg, Kile, Nešela, Debeli Oko, Mali Japanac i LiK.

Sudski tim činili su Remi iz grupe Elemental, muzička kritičarka Maja Trstenjak, producent Koolade, muzičar Zembo Latifa i Arot, nekadašnji regionalni pobjednik Red Bull RapLike, također bh. freestyler.

Upravo je Remi na sjajan način otvorila finale i publiku "zagrijala" poznatim hitovima "Romantika" i "Neustrašivi". Potom je voditeljica programa Aleks Milinković uz muzičku pratnju DJ Soula pozvala učesnike velikog finala Red Bull RapLike da izađu na scenu i započnu svoje battleove. Parovi su prethodno određeni žrijebom, a publika je sjajne MC-eve gromoglasno pozdravila i podržala uoči njihovih žestokih obračuna.

Atmosfera je bila fenomenalna, učesnici finala su brutalnim rimama i improvizacijama tražili put do pobjedničkog postolja, gdje je, ipak, mjesta bilo samo za troje najboljih. U pauzi je pred publikom nastupio Zgembo Latifa.

Mleeksah je napokon dočekao svojih "pet minuta" nakon što je osvajao druga mjesta 2019. i 2021. godine. Fraza "treća sreća" postala je stvarnost za ovog sjajnog MC-a u Zagrebu, gdje se popeo na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja.

Mali Japanac je u prošlosti imao dobre nastupe nakon debija 2019. godine, kada je stigao do četvrtfinala i dobro namučio tadašnjeg državnog i regionalnog prvaka Tzrea. Ovog puta je sjajnim nastupima stigao do finala, gdje ga je, ipak, nadmašio Mleeksah. No, osim drugog mjesta, Mali Japanac je dobio i posebnu nagradu u kategoriji MVP, koju mu je dodijelila influencerica SuperBabeKillah (Karla Zelić).