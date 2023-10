Tatjana i Goran preživjeli su preljub i vjenčali se nakon 10 godina, a sada su na sudu

Naš proslavljeni teniser Goran Ivanišević (52) objavio je na svom Instagram profilu da tuži bivšu suprugu Tatjanu Dragović (45) od koje sada traži novac koji je zaradio prije i nakon braka. Pobjednik Wimbledona svoju bivšu suprugu Tatjanu prvo je vidio na naslovnici časopisa, nakon čega se jako trudio doći do njenog broja. Naravno, pošlo mu je to za rukom i već za nekoliko mjeseci pronašli su ljubav.

Život poput bajke

Doček Nove godine u Dubaiju za Tatjanu je bio poput bajke jer je na tom putovanju dobila zaručnički prsten. Nedugo nakon toga započeli su i zajednički život, uživali u putovanjima i vlastitim uspješnim karijerama.



Godine 2004., kao kruna njihove ljubavi stigla im je i kći Amber Marija. Zbog svega, Tatjana je odustala od karijere i posvetila se majčinstvu, dok se Goran upustio u poduzetništvo. Nedugo nakon toga njihova su se imena u javnosti počela povezivati s drugim osobama, no oboje su to demantirali. Tri godine poslije kćerke dobili su i drugo dijete, sina Emanuela.

Iako je sve sada izgledalo idilično, Hrvatsku je protresao skandal zbog Goranove preljube s voditeljicom Vanjom Halilović. Snimljeni su kako tokom noći izlaze iz zgrade na Trgu Marka Marulića. U tom su se stanu našli i na Valentinovo, a fotograf ih je uhvatio dok je stavljao torbu u prtljažnik. Tatjana ga je nakon toga, navodno, nakon žestoke svađe, izbacila iz stana.

– Imao sam potrebu javno istupiti jer sam povrijedio osobu do koje mi je neizmjerno stalo. Svjestan sam da sve što kažem ili učinim ne može umanjiti moja djela i posljedice istih. Ovim putem se ispričavam svojoj supruzi što sam je povrijedio. Ona je jedina osoba koju volim, s kojom želim provesti svoj život i nadam se da će mi jednoga dana moći oprostiti. U posljednje vrijeme iznesene su brojne neistine. Moram reći da se ne osjećam krivim ni prema kome osim prema Tatjani i našoj djeci nakon svega što se dogodilo. Svi ostali sudjelovali su u tome svjesno, svojevoljno i dobro znajući što rade pa tako, kao i ja, sami odgovaraju za svoje postupke. Svaki čovjek tvorac je vlastitih zabluda – kazao je bivši teniser u javnom izvinjenju Tatjani, koja mu je, navodno, odlučila oprostiti te su se preselili u Sjedinjene Američke Države. A tamo su se odlučili i vjenčati nakon 10 godina. Skromna ceremonija, na koju je par stigao u crnom Bentleyju, održana je u talijansko-hrvatskoj katoličkoj misiji St. Mary Star of the Sea (Sveta Marija Zvijezda Mora) u San Pedru. Osim Tatjanine kume Sanje Duggan u pratnji Frane Barbierija te Goranova kuma, vlasnika kluba "People’s" Petera Balova, zamijećena je samo Tanjina najuža porodica – majka Mira Pogačić, brat Igor i sestra Ivona. Goranovih roditelja Srđana i Gorane te sestre Srđane nije bilo.

Novi skandal

Iz SAD su se vratili nakon šest mjeseci, no nedugo potom potresao ih je još jedan skandal kada su mediji počeli brujiti o Tanjinoj vezi s nogometašem Markom Šimićem. Počelo se tada pisati i o finansijskim problemima, a u medijima se nagađalo kako je Goran svoju imovinu prepisao upravo na Tatjanu.

Izvori bliski paru počeli su pričati kako već dugo ne žive kao muž i žena te da su samo u prijateljskom odnosu, a odluka o razvodu naposljetku je došla sporazumno poslije 17 zajedničkih godina.