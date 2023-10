Glumac otkrio: Dadilja me seksualno zlostavljala

Džon Stamos (John), zvijezda serije "Puna kuća", u svojim nadolazećim memoarima pod naslovom "If You Would Have Told Me", otkrio je da je bio seksualno zlostavljan kada je bio dijete. Napisao je kako ga je dadilja zlostavljala kada je imao oko 10 ili 11 godina i da tada to nije nikome rekao.

- Bilo je kao - ako se pravim mrtav, prestat će. Ali nije bilo potpuno agresivno. Ne znam, nije bilo dobro. Nisam se trebao nositi s tim osjećajima - rekao je u intervjuu za magazin People.

Kaže da je bilo potrebno da napiše knjigu kako bi shvatio težinu tog incidenta.



- Mislim, znao sam, uvijek je bio u podsvijesti i toliko se zalažem za one koji su preživjeli zlostavljanje. Uvijek sam se pomalo sjećao toga. Uvijek je to bilo tu, ali sam to potisnuo kao i većina ljudi - rekao je.