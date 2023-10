Pogledajte kako izgleda kuća zbog koje Ella Dvornik i Čarls idu na sud

View this post on Instagram

Čarls i Ella s kćerima su se u Bale preselili 2021. godine, zbog čega nisu krili sreću i na društvenim su se mrežama često javljali iz kuće i otkrivali koliko im je tamo lijepo.

- 5 godina smo tražili kuću, od Kvarnera do kraja Istre. I nikad me nije bilo strah, do onog trena kad smo se trebali odseliti. Sve mi je prošlo kroz glavu, hoće li mi faliti prijatelji, ubrzani način života, noćni život, opcije, mogućnosti. I kad me je to pitala, shvatila sam da su moji strahovi bili bez pokrića. Živim u malom mjestu s nešto više od 1000 stanovnika. Plaćam kredit manje nego najam u Zagrebu, imam svoj vrt, svoj mir, a susjedi su za poželjeti. Bezbroj ljudi mi je poželjelo dobrodošlicu, nitko me ne gleda, ne odmjerava i ne osuđuje, svi prilaze sa smiješkom, ljubazni su, topli. I u ovom kratkom vremenu sam već upoznala hrpu super ljudi - napisala je na Facebooku.