Indy prvi put o raskidu braka: Svekrva je željela da upravlja našim životom

Pjevačica Indira Aradinović poznatija kao Indy, bila je gost na Hype televiziji u emisiji “Pretres”.

Indy je jedna od rijetkih pjevačica koja svoj privatni život krije od očiju javnosti. To je svima poznato i potvrđeno kada se Indy tajno vjenčala sa svojim tadašnjim izabranikom, ali u emisiji “Pretres” ona je otkrila detalje njenog privatnog života i konkretne razloge razvoda.

- Indy, ko je kriv zbog razvoda tebe i tvog bivšeg muža? – pitao je voditelj.

- On, pa on, ali zbog njegove majke i kćerke, jer su one jako patile što su morale da ga dijele i nisu mogle da vode život i plan kako su zamislile da vode sve to. Majka je voljela da zna sve do detalja, kćerka je voljela da bude prva, jedna i jedina i da se nikada ta beba ne začne. I hiljadu i jedno pitanje, ko je nju slao s tim pitanjima i još oštrijim ozbiljnijim pitanjima koja ne pripadaju jednoj djevojčici od 13, 14 godina... Jako mi je žao što sam morala sve to da doživim, prođem i vidim, a on na sve to šuti i spusti glavu – kazala je Indy.