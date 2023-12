Milić Vukašinović narušenog zdravlja ogorčen na kolegu: Bubreg bi prije dao, nego pare sa gomile

- Prvi put sam upoznao čovjeka čiji kvalitet ličnosti, ljudski vrijednosni sistem uključujući poštovanje svojih kolega iz muzičke branše, nadilazi lični muzički uspjeh koji je ogroman, a to je pjevač i umjetnik, velika zvijezda narodne muzike Aco Pejović, koga lično ne poznajem nit smo se ikada sreli, čuli se jednom telefonom da mu na Viber pošaljem dvije pjesme da čuje i to je sve i taj čovjek je kad je krenulo sve ovo sa mojom bolešću, našao broj telefona od moje žene Suzane, nazvao je i rekao joj da ne brine ništa, da će on da pomogne na svaki mogući način, finansijski ili bilo drugi, da dođe do mog ozdravljenja i da ga Suzana slobodno zove u bilo koje doba za šta god treba u vezi mene i mog liječenja, što je Su i uradila i uskoro će mi biti ugrađena dva stenta u srčanim krvnim sudovima. Toliko o stvarnoj ljudskoj vrijednosti i stvarnoj ljudskoj veličini sadržanim u velikom Aci Pejoviću. Do groba zahvalni Suzana i Milić Vukašinović – pisao je Vukašinović u septembru.

Ipak, u odnosu dvojice kolega došlo je do zahladnjenja odnosa. Vukašinović, naime, sada tvrdi da mu Pejović odbija pomoći, te da mu se ne javlja na pozive.