Surogat majka iz Kolumbije će mi roditi dijete: Još jedan umjetnik krenuo stopama Marije Šerifović

– Odlučio sam da razmišljam u tom pravcu, da pokrenem neke korake i da pričam o tome. Smatram da tabue treba razbijati. Surogatstvo je u većini zemalja svijeta prihvaćeno, ali ne može to tek tako da se završi. Recimo, u Španiji postoji proces vještačke oplodnje, ali proces surogatstva nije dozvoljen. Svi oni koji se odluče na taj potez moraju da znaju da ima samo nekoliko zemalja u svijetu koje to odobravaju. Ukrajina je nemoguća misija posljednjih godina. Amerika je nedostižna zbog finansija, a onda postoje neke zemlje kao Meksiko, Kolumbija, možda i Argentina, gdje možete da uđete u taj proces a da nemate toliki izdatak, dok kada je Amerika u pitanju, nemate rizik – istakao je umjetnik i dodao:

– Proces može da traje nekoliko godina, dok ne kreneš u samu proceduru to traje sedam, osam mjeseci, možda i godinu dana. Tako da, proces koji sam počeo prije nekoliko mjeseci je nešto u čemu se trenutno nalazim, proveo sam devet dana početkom oktobra u Kolumbiji, a dalje ćemo vidjeti, treba čekati neki period od maja, juna 2024. godine, prije nego što taj proces može da počne. Naravno, vrijeme u kojem živimo, opasnosti u kojima živimo mi daju prostor za razmišljanje, želja je tu, ali i doza straha i realnosti, nekih nedoumica, pogotovo kada osoba želi sama da uđe u tu priču. To ne bi trebalo da bude nikakav tabu – priča Aleksa.

– Odlučio sam da započnem taj proces, to nije od danas do sutra. Prvo imate proces raznih provjera, dokumentacije, administracije. U zemljama koje sam naveo, to je proces gdje singl roditelji ostvare svoj san. Ne moraš da budeš u braku – rekao je Jelić i otkrio koliko traje taj proces.

– Ne, vi to ne možete da vidite tamo. Tamo dobijate katalog sa donatorkama jajnih ćelija, to je osoba koja će biti majka tog djeteta. Vi sa njom nemate nikakav kontakt i nemate mogućnost da je upoznate, vi samo imate komplentnu informaciju ko je i šta je, geni i ostalo. Osoba, to je jedan segment, onda kad se to sve spoji, vaše i njeno, osoba treća, odnosno druga žena je surogat majka, odnosno ona nije majka, ona je osoba koja nosi tu trudnoću, ali nije fizički majka.