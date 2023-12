Dženan Hadžović, frontmen „Zone isključenja“, za „Avaz“: Kada kopaš po prošlosti, probude se emocije

- Nevjerovatno je to... Neki naši fanovi imaju djecu, pa su sada njihova djeca naši fanovi. Osjećaj je zaista poseban. Već imamo pozive za neke festivale, a potrudit ćemo se da se film prikaže gdje god to bude moguće. Bend je prvi put gledao film na televizijskoj premijeri na FTV-u, baš u trenutku kada smo bili u studiju i snimali novi materijal. Bilo je i više nego emotivno, i suze i smijeh. A u Goraždu na promociji doživjeli smo jednu eksploziju emocija, zajedno s više od 400 ljudi koji su gledali film zajedno s nama. Bila je to jedna nezaboravna noć. I prije smo doživljavali ovacije i aplauze, ali ovo je zaista bilo posebno - smatra Dženan.

Ljudi griješe

A otkriva i u čemu je tajna dugogodišnjeg prijateljstva članova grupe.

- Vjerovatno smo i sami nesvjesni kolika nas uzajamna ljubav povezuje, prelazili smo preko raznih nesuglasica. Svakako, ljudi smo koji griješe, imaju emocije, pa tako ni svađe nisu izuzetak. Međutim, pravi odgovor što ovako dugo trajemo nalazi se u filmu. Ko ga pregleda, dobit će mnogo jasniji odgovor nego što ja riječima mogu opisati - zaključuje Hadžović.

Na filmu su, uz autoricu Kazagić, radili snimatelj Almir Čaušević, tonac Boris Kragulj, montažer Jasmin Nalo, te producent Edin Lonić.

Upornost jedne generacije

Dokumentarac o „Zoni isključenja“ je priča o upornosti mladića koji nema prstiju pa ipak maestralno muzicira, o talentu drugog koji nije muzički školovan, ali ima vanserijski “osjećaj za gitaru pod rukom”, o trećem kojem je protivnik karataš povrijedio sluh. Na koncu, priča je ovo u kojoj će se mnogi prepoznati, jer daje sliku jedne generacije u cjelini, one izrasle u ratu i vrlo uporne da se snađe i preživi mir.