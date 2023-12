Gibonni sve najbolje o Adiju Šošetu: Ima jedan mali iz Mostara, odlično pjeva i ima srce

- Ima jedan mali iz Mostara, odlično pjeva i ima srce. Ja nisam zadnjih 20 godina čuo da neko toliko uđe u pjesmu. Zove se Adi Šoše. Ne znam ko će mu biti autor, ali taj momak ima srce. To znači kad čovjek pjeva da vidiš slike pred očima. Ne ono, on lijepo pjeva. Mene to uopće ne interesira. Meni ljudi znaju kazati on ili ona ima lijep glas pa imaju lijep glas i ovi na 'seks telefonu'. Ne zanima me lijepi glas, već je li ti vjerujem ili ne. Vjerovao sam Banu, Dinu Dvorniku, Oliveru Dragojeviću, Damiru Urbanu. Ima ljudi kojima vjeruješ, a ima i ljudi kojima ne vjeruješ i gotovo. Ja o tom malom ne znam ništa osim da mu vjerujem, kazao je.

Šoše je pažnju javnosti privukao svojim pojavljivanjem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", nakon kojeg njegova karijera ide uzlaznom putanjom.