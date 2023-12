Supruga Jale Brata ponosna na njihov brak: On je moja bolja polovina

Alma Ikanović Fazlić, supruga bh. repera Jale Brata, se na društvenim mrežama pohvalila njihovim skladnim brakom.

Podijelila je njihovu zajedničku fotografiju uz opis: "On je moja bolja polovina." (He’s my better half).

- Kako je lijepo vidjeti kad je neko stvarno, ali stvarno lijep prirodno. Oboje sijate. Do kraja da tako sijate", Želim vam još više ljubavi i sreće, ako je to uopće moguće, do kraja života" - neki su od komentara.

Njihovu fotografiju komentirala je i nekadašnja voditeljica Ana Bavrka:

- Ljepote - napisala je lijepa Ana.