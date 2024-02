Ulogom Marije u seriji “Lud, zbunjen, normalan” osvojila je region: On je bio ljubav njenog života

Bh. glumica Tatjana Šojić ostvarila je ulogu u Netflixovom filmu “Sixty Minutes” o MMA borcu Oktaviju Bergmanu (Octavio Bergmann) koji odustaje od važnog meča kako bi se sastao s kćerkom za njen rođendan. No zanimljivo jest da on to mora napraviti u roku od 60 minuta kako ne bi izgubio starateljstvo nad njom. Dodatni problem mu predstavlja grupa kriminalaca s kojom se suočava na putu do kćeri.

Tatjana u filmu utjelovljuje okrutnu Danicu, inače Srpkinju koja naređuje Octavijovu otmicu.

Tatjanu u regionu gledaoci najbolje pamte po ulozi u seriji “Lud, zbunjen, normalan” u kojoj je glumila vlasnicu kafića San Remo – Mariju. U seriji joj je zaštitni znak bila svakako njena crvena kosa, no privatno njeguje svoje sijede vlasi.

O Tatjaninom ljubavnom životu poznato je tek da je bila u braku sa Žanom Marlotom do 11. jula 2009. kada je izgubio bitku s teškom bolesti.

