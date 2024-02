Influenser Mirza Mustafagić za "Avaz": Oca nisam upoznao, ubijen je prije mog rođenja

Zasigurno jedan od najuspješnijih i najpoznatijih influensera u našoj zemlji je Mirza Mustafagić. Ovaj Tuzlak je i veliki humanitarac čijom je inicijativom sakupljeno 250.000 KM za onkološke pacijente u četiri bh. grada.



Mustafagić je u ekskluzivnoj ispovijesti za „Dnevni avaz“ otvorio dušu i govorio o svom odnosu s majkom, gubitku oca, ciljevima za 2024. godinu, pa i o ljubavi.

Vjetar u leđa

Kako ste postali influenser?

- Ako planirate da postanete influenser, to se neće desiti. Ovo nije takva vrsta zanimanja i ovdje se dešava različit splet okolnosti u okviru kojih je sreća najveći faktor na osnovu koje se kasnije dešava uspjeh. Naravno, osim sreće je potrebna fokusiranost i zaista konstantan i veliki rad i harizma da bi sve to bilo tako uspješno, tako da me ništa nije inspirisalo, desilo se, spontano i ja sam to prihvatio. Svjestan svih mana, ali i prednosti, kojih je, naravno, mnogo više, a koje nosi ovaj posao i sretan sam da mi je život pružio baš ovu priliku. Trudim se iskoristiti najbolje moguće.

Kako gledate na Vašu ulogu u društvu?

- Odgovornost je iz moje prizme veća. Nažalost, toliko se danas svako naziva influenserom da je taj pojam postao i u nekom dijelu obezvređujući. Ali svojim primjerom se trudim prikazati ovo kao hvale vrijedno zanimanje koje može donijeti promjenu svima nama.

Veliki ste humanitarac, koliko je važno pomagati drugima?

- Važno je pomagati, općenito. Takve stvari moramo shvatati kao blagoslove koje nam je Bog dao da smo mi ti koji nekome pomažemo a ne suprotno. Neke osobe, naprosto, nisu imale sreće kao neki drugi i jako je lijepo biti nekome vjetar u leđa.

Pomoć ne znači samo kada je finansijski aspekt u pitanju, pomoć i filantropija su u mom slučaju, sada već, način života, gdje ja to shvatam u jednom dijelu kao moju i misiju. Kada bismo možda svi to tako gledali, živjeli bismo u mnogo ljepšem svijetu, a možda sam i ja samo nepopravljivi optimista, kako god, osjećaj je poseban.

Majka najveća podrška

Šta najviše mrzite u svom poslu?

- Jedino ne volim dvije stvari, a to je da svako može napisati o tebi šta god želi, a da za to ne odgovara uslijed pravne manjkavosti u sistemu i neodgovorne osobe. Mislim da će se o prvom pitanju nešto i morati uraditi, a nedavno sam to aktuelizirao i pozvao ljude koje poznajem, a koji su u Parlamentu da urade nešto o tom pitanju i to ne zbog mene nego zbog mladih naraštaja koji možda neće moći da trpe ono što trpim ja ili moje kolege.

Možete li da opišete Vaš odnos s majkom?

- Život je posložio sve da to tako bude. Ja svog oca nisam ni upoznao jer je ubijen par mjeseci prije mog rođenja u ratu, a moja mama je sve to vrijeme bila i otac i mama i zaista se uspješno trudila da mi upotpuni tu prazninu i mislim da je uspjela i da je to dovelo do toga da smo mi danas tako povezani. Imamo dosta otvoren odnos i mi smo danas prije svega prijatelji pa tek onda sin i mama.

Kako je došlo do toga da Vaša majka Amira postane neizostavna u Vašim sadržajima na društvenim mrežama?

- Ona je otvorena i spontana kao i svaka prosječna bosanskohercegovačka majka i to je ono što se, vjerujem, ljudima i svidjelo, jer smo personifikacija odnosa koje mnogi imaju u svojim porodicama. Ljude možete u mnogo čemu prevariti, ali u iskrenoj emociji ne možete a vjerujem da su upravo to kod nas prepoznali. Dobre stvari ne treba mijenjati tako da je moja mama stalni član moje YouTube ekipe.

Ko Vam je najveća podrška privatno?

- Upravo mama. Mama je ta koja me najbolje zna i jedino i apsolutno njoj mogu bezrezervno vjerovati iako sam okružen zaista posebnim ljudima koje sada više niti ne nazivam prijateljima nego porodicom.

Nove generacije

A na javnoj sceni?

- Neki od meni najbližih prijatelja se bave javnim poslom ili su nekim dijelom prepoznati u javnosti, ali nikada ne odvajam svoj posao od privatnog života i ne gledam na svoje prijatelje u tom smislu. Svi moji prijatelji su mi podrška bez obzira na posao kojim da se bave. Ako me pitate da li su influenseri moji prijatelji, mogu reći da nisu moji bliski prijatelji, ali da imam sjajnih osoba s kojima se rado vidim i koje volim i poštujem, neki od njih sa kojima sam najbliži su Selma Krifica i Naida Bocnak. Ali skoro sve svoje kolege poštujem, ima zaista sjajnih osoba.