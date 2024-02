Hari i Megan ponovno na udaru kritika: Prekršili su dogovor s kraljicom

S njima nikada mira. Sada, kada su sve oči uprte u britansku monarhiju i ozbiljne zdravstvene probleme koji su zadesili njihove najviše članove, odbjegli princ Hari (Harry) i njegova supruga Megan Markl (Meghan Markle) u tišini su lansirali novu web stranicu, odnosno preimenovali staru.

Naime, do sada su se "skrivali" iza web stranice ‘‘Archewell‘‘ gdje su predstavljali svoje filantropske i poslovne pothvate, a od prije par dana sve aktivnosti udružili su u stranicu koja se službeno zove ‘‘The Office of Prince Harry & Meghan, The Duke & Duchess of Sussex‘‘ i to pod domenom Sussex.com. Tamo se može vidjeti između ostalog i kraljevski grb kao i njihove uljepšane biografije.

Veliki izazov

To je navodno u potpunoj suprotnosti s onim što se princ Hari dogovorio sa svojom pokojnom bakom, kraljicom Elizabetom II. kada je napustio kraljevsku porodicu, a to je da svoje titule ne smiju koristiti u komercijalne svrhe. Tako su se, kako tvrde izvori s britanskog dvora, o tom potezu trebali konzultirati s kraljem Čarlsom (Charles) ili bar princem Vilijamom (William) što navodno nisu. Naime, optužuje ih se da bi sada ponovo bili ipak malo više "kraljevski". No za to osim domene treba i adekvatno ponašanje.

Dobro pozicionirani izvori iz Buckinghamske palače rekli su da će novi online pothvat predstavljati "veliki izazov" najvišeg kraljevskog dužnosnika koji mora odlučiti hoće li Sussexe uzeti na zub ili će cijelu stvar "pustiti da prođe" kako bi održao ionako krhki porodični mir.

Brojne osude

Vjerovatno će se dogoditi ovo drugo jer je bivši direktor sigurnosne službe MI5 između ostalog već najavio svoj odlazak iz Buckinghamske palače.



A vojvode od Sussexa nisu samo na meti javnosti zbog nove web stranice već i kao licemjerni borci za zaštitu okoliša. S tom "titulom" ovih su dana stigli privatnim avionom u Kanadu i zaradili brojne osude zbog nekorištenja komercijalnog leta.