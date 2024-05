Ilma Karahmet o jezivom zločinu u Tuzli: Do kada će patrijarhalni običaji dovoditi do ovakvih tragedija?

Nasilje je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član porodice (muž, sin, otac, brat) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili nepoznati muškarac.

Djeca, supruga, stradaju od ruke onoga ko bi ih prirodno trebao štititi. I, naravno, postavlja se pitanje - zašto? Kakvi su to problemi, zar postoje, finansijske, zdravstvene poteškoće, bračne razmirice, išta što može dovesti do toga da jedan čovjek gleda u svoju djecu dok ih lišava života? Postoji li ljudskom umu dokučiv i razumljiv povod za ovako užasan zločin.

Rijetko koja žena se požali porodici

Do kada će patrijarhalni običaji dovoditi do ovakvih tragedija? Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina historije podstaknuto od svake društvene zajednice sve do danas. Porodica je prva stanica gdje treba da se obratimo ako nismo sretne, ispunjene, voljene...

Međutim, rijetko koja žena se požalila svojoj porodici na bilo koji oblik nasilja, a da su joj pomogli, otvorili svoja vrata i zaštitili. Naprotiv, još više bi je ubijali u pojam, zatvarali svoja vrata za nju i djecu ako ih ima, prepuštali ovakvima i sistemu kao i prekidali rodbinske veze sa istom - poručila je Karahmet na Instagramu.